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    Yeniasır TV Yaşam Talihsiz genç feci şekilde can verdi! TIR'ın altında 70 metre sürüklendi

    Talihsiz genç feci şekilde can verdi! TIR'ın altında 70 metre sürüklendi

    Giriş Tarihi: 22.10.2020, 15:19

    Son dakika... Çanakkale-İzmir karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR altında kaldı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, fren ve kan izlerinin 70 metre boyunca sürdüğü belirlendi.

    Kaza, bugün 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda Çanakkale Otogarı'nın hemen önünde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Osman Kılıçer (24), Bursa istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki MAN marka 7B6 4383 plakalı TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.



    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi Osman Kılıçer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



    TIR sürücüsü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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