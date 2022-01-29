Tankerin alev alan lastikleri akaryakıt istasyonunda patladı; o anlar kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/tankerin-alev-alan-lastikleri-akaryakit-istasyonunda-patladi-o-anlar-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken lastiklerden çıkan alevleri fark eden tankerin sürücüsü, yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda durdu. Sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Sürücü yaralanırken, aniden alev alan tanker ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.