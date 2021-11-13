Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Kozbeyli Mahallesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kozbeyli, insanların doğaya dönüşe başlamasıyla birlikte popülerliğini arttırdı. İzmir iline yakın olması ve günümüz koşullarında ulaşımın kolay olması nedeniyle köy yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
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