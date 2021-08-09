Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirliden-flas-aciklamalar-iste-orman-yanginlarinda-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. 270 orman yangınından 267'sinin kontrol altına alındığını bildiren Bakan Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili "Bu akşam güzel haberler alabiliriz" değerlendirmesini yaptı. Pakdemirli, "Yunanistan'ın bizden uçak talebi var, buna olumlu bakıyoruz" dedi.