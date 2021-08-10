Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirliden-yunanistana-ucak-yardimina-iliskin-flas-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'de yangına ilişkin "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. .