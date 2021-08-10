Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'de yangına ilişkin "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. .
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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