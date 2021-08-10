  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 18:18

    Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'de yangına ilişkin "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. .

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
    Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı
    Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı
    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
    İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı
    İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
    Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı
    Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı
    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru