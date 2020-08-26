  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Tartışma kavgaya dönüştü,yaralı haliyle hastaneye geldi

    Tartışma kavgaya dönüştü,yaralı haliyle hastaneye geldi

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 09:06

    Denizli'de Raşit U. ve Dalyan A. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Raşit U, Dalyan A'yı bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Dalyan A., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

    Denizli'de aralarında husumet bulunan kişi tarafından tabanca ile bacağından yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Raşit U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, saat 23.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dalyan A. ile aralarında husumet bulunan eski işyerindeki komşusu Raşit U. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Raşit U. yanında getirdiği tabancayla Dalyan A.'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı.


    YARALI HALDE OTOMOBİLLE HASTANEYE GELDİ
    Bacağından yaralanan Dalyan A. ise otomobiline binerek Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Dalyan A., tedaviye alınırken ihbar üzerine olay yerine ve hastaneye polise ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Dalyan A.'nın hastaneye geldiği otomobil, polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü. Şüpheli Raşit U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tartışma kavgaya dönüştü,yaralı haliyle hastaneye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
    "Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı"
    Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
    Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı
    Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
    Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
    CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi?
    CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi?
    9 yaşındaki Şiar yangından önce mi öldü?
    9 yaşındaki Şiar yangından önce mi öldü?
    Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı
    Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı
    İzmir'de gece korkutan patlama! Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu
    İzmir'de gece korkutan patlama! Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu
    Balıkesir'de trafikte yol verme kavgası kamerada
    Balıkesir'de trafikte yol verme kavgası kamerada
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması