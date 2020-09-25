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    Yeniasır TV Yaşam Tatilciler dönmeyince konut fiyatları arttı

    Tatilciler dönmeyince konut fiyatları arttı

    Giriş Tarihi: 25.09.2020, 14:20

    Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma modeline geçildi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte de tatilciler soluğu, gözde mekanlarında almaya başladı. Salgının devam etmesiyle de tatil süreleri uzatıldı. Bu durumda konut fiyatlarını artırdı.

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