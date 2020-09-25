Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma modeline geçildi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte de tatilciler soluğu, gözde mekanlarında almaya başladı. Salgının devam etmesiyle de tatil süreleri uzatıldı. Bu durumda konut fiyatlarını artırdı.
Tatilciler dönmeyince konut fiyatları arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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