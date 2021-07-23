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    Yeniasır TV Yaşam Tatilciler dönüş yolunda! Çanakkale'de feribot saatleri kalktı

    Tatilciler dönüş yolunda! Çanakkale'de feribot saatleri kalktı

    Giriş Tarihi: 23.07.2021, 10:31

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan çok sayıda kişi, dönüş yolculuğuna başladı. Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren vatandaşlardan bazıları bayramın son günü dönüş için yola çıktı. Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşurken sefer saatleri de kalktı. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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