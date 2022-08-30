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    Yeniasır TV Yaşam Tatilcilerin tercihi Marmara'nın incisinden yana: Erdek sezondan memnun

    Tatilcilerin tercihi Marmara'nın incisinden yana: Erdek sezondan memnun

    Giriş Tarihi: 30.08.2022, 11:01

    Temiz denizi ve doğal güzellikleri sebebiyle Marmara'nın en gözde tatil rotalarından bir olan Erdek, bu yaz tatilcilerin yoğun ilgisiyle hareketlendi. Geçen seneki müsilaj sorunu nediyle geçirilen kötü sezonun aksine, bu sene son 10 yılın en parlak sezonu yaşandı. Yüzde 90'lara varan doluluk oranlarını gören oteller, bir sonraki yıl için şimdiden rezervasyon almaya başladı. Turizm hareketliliğinin yanı sıra, biyolojik çeşitliliğinde de ciddi oranda artış görülen Erdek'te önceki yıllarda azalan kalan ve kırganlıç gibi balıklara yeniden rastlandı.

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    Marmara'nın en gözde tatil noktalarından birisi olan Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm sezonu dopdolu geçti. Otellerin bir çoğu yüzde 90'lara varan kapasiteye ulaşırken, Kapıdağ'ın doğal güzellikleri tertemiz deniz ile birleşince vatandaşların uğrak yeri oldu.

    Balıkesir'in Erdek ilçesi tatil sezonunu dolu dolu geçirdi. Oteller bir sonraki yıl için şimdiden rezervasyon alırken, doğal güzellikleri ile öne çıkan Erdek'i özellikle İstanbul, Bursa, Trakya'dan gelen tatilciler tercih etti. Geçen yıl müsilaj dolayısı ile kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen ve ilçede 50 yılı aşkın süredir işletmecilik yapan Seçkin Arslan, bu yıl müsilajın kötü hatıralarından arındıklarını ve turizmde adeta patlama olduğunu ifade etti. Arslan, "Erdek, son 10 yılın en parlak turizm sezonunu geçiriyor. Doluluk oranı çok yüksek. Sektör içinde yaşayan herkes çok memnun. Geçen yıl, müsilaj nedeniyle kötü bir sezon geçirmiştik. Ancak bu yıl, Erdek'in tertemiz denizi, doğası ve havası, özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den gelen vatandaşlarımızı kendine çekti. Bu arada, Erdek Körfezi'nde balık çeşitlerinin de arttığını memnuniyetle görüyoruz. Önceki yıllarda azalan kalkan ve kırlangıç gibi balıklar da yeniden görülmeye başlandı. Ancak yetkililerden, Erdek Körfezi'nde, başta trol olmak üzere yasak avlanmalar konusunu çok daha iyi denetlemeleridir" dedi.

    Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "1970 senelerinde Mazhar-Fuat-Özkan gelirdi, Gökbenler, Emel Sayınlar gelirdi. Şimdi Ahmet Mekin, Selami Şahin, Ateşböceği Ercan, Rahmi Koç bile misafirimiz oldu. Erdek'te 5 bin çeşit bitki olduğunu ben Rahmi Koç'tan öğrendim. Erdek'in doğal güzellikleri var, denizi çok temiz. Erdek, Bodrum'dan aşağıda bir yer değil. Herkesi buraya bekliyorum. Bu güzellikleri görmeliler" dedi.

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