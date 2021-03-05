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    Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin cenazeleri Elazığ'a uğurlandı

    Giriş Tarihi: 05.03.2021, 08:55

    Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden şehitlerimizin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlandı.

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a uğurlandı.

    Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

    Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth.Alb.Şentürk Aydınyer, Bkm.Yzb.Salih Sarıoğlu, Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Demir, Mu.Asb.Kd.Üçvş.Ömer Umulu, Kr.Plt.Yzb.Tayfun Kureş, Kr.Plt.Yzb.Gökhan Uysal, Tekns.Kd.Çvş.Şükrü Karadirek ve P.Uzm.Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlandı.

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