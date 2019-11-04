Tavuk döner neden zehirler?

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Pek çok kişi tarafından severek tüketilen tavuk döner eğer koşullara uygun olarak üretilmezse ölümcül olabiliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da tavuk dönerden zehirlenen 67 öğrenci sonrası gözler tavuk dönerde tehlikeye çevrildi. İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, tavuk döner tüketilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İşte detaylar...