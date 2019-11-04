 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Tavuk döner neden zehirler?

Tavuk döner neden zehirler?

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 15:56

Pek çok kişi tarafından severek tüketilen tavuk döner eğer koşullara uygun olarak üretilmezse ölümcül olabiliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da tavuk dönerden zehirlenen 67 öğrenci sonrası gözler tavuk dönerde tehlikeye çevrildi. İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, tavuk döner tüketilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İşte detaylar...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tavuk döner neden zehirler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı
Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!
Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!
Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Erman Toroğlu: ''Hakemler futbolu bilmiyor!
Erman Toroğlu: ''Hakemler futbolu bilmiyor!"
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak?
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak?
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı
Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Traktör römorkunda konser
Balıkesir Edremit'te traktör römorkunda konser
İzmir Konak'ta feci kaza: 1 ölü
İzmir Konak'ta feci kaza: 1 ölü
İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...
İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...