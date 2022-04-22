  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı

    Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı

    Giriş Tarihi: 22.04.2022, 12:24

    Trafikte yol verme kavgası kameralara yansıdı, yumruklar havada uçuştu. Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, yaya geçinde kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen yaya, öfkeyle sürücüye bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsünün de karşılık vermesiyle, ortam bir anda gerildi.

    Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu
    Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu 21.4.2022 13:19:04
    Kütahya’da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
    Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
    Yaşlı adamı ölüme terk etmişti! Firari sürücü günler sonra teslim oldu
    Yaşlı adamı ölüme terk etmişti! Firari sürücü günler sonra teslim oldu
    İzmir’de dolandırıcıların bu numarasına kandı! Otomobilinden oldu
    İzmir'de dolandırıcıların bu numarasına kandı! Otomobilinden oldu
    İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş
    İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş
    İzmir’de sendikaya kumar baskını! Asit detayı dikkat çekti
    İzmir'de sendikaya kumar baskını! Asit detayı dikkat çekti
    İzmir’de piyasaya sahte para süren 3 kişi tutuklandı
    İzmir'de piyasaya sahte para süren 3 kişi tutuklandı
    Bilim Kurulu toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
    Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı
    Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı
    Denizli’de 7 kişilik grup terör estirdi! Çocuğa saldırıp araya giren esnafı da dövdüler
    Denizli'de 7 kişilik grup terör estirdi! Çocuğa saldırıp araya giren esnafı da dövdüler 19.4.2022 13:14:16
    Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi
    Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi
    Yeşil sahada kahreden ölüm kamerada! Veteran kaleci kalbine yenildi
    Yeşil sahada kahreden ölüm kamerada! Veteran kaleci kalbine yenildi 18.4.2022 12:00:47
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'de sürücü ile yaya arasında yaşanan yol verme kavgasında yumruklar konuştu. Sinirlerine hakim olamayan yaya, tek yumrukta yere serdiği sürücüyü hastanelik etti.



    Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, yaya geçinde kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen yaya, öfkeyle sürücüye bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsünün de karşılık vermesiyle, ortam bir anda gerildi. Sinirlerin gerildiği tartışmanın ardından aracından inen sürücü ile yaya arasında itişmeler başladı. Bir anda tekme ve yumruklarla bir birbirlerine vurmaya başlayan yaya ve sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.



    Araya giren vatandaşların elinden kurutulmayı başaran yaya, üzerine koşarak gittiği sürücüyü tek yumrukla yere serdi. Yaya ve sürücüyü ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yere düştüğü arbedeyi sonlandıramayan vatandaşlar, güvenlik güçlerinden destek istedi.



    SÜRÜCÜ HASTANELİK OLDU
    Yüzüne isabet eden yumruklara kanlar içinde yerde kalan sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olaya karışan yaya, güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Adı Sevgi 7.bölüm 2. fragmanı
    Adı Sevgi 7.bölüm 2. fragmanı
    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı
    Başkan Erdoğan’dan Mavi Vatan Tatbikatı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı'nda önemli açıklamalar
    Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu
    Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu
    Kütahya’da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor