Tekirdağ- Çanakkale Otoyolu’nun son hali görüntülendi

İstanbul'u Kuzey Ege'ye bağlayacak olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alan Tekirdağ-Çanakkale otoyolu havadan görüntülendi. Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor.
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