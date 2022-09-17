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    Yeniasır TV Yaşam Teknesini batırmakla tehdit etmişti! Yunan tacizine ikinci kez kafa tuttu!

    Teknesini batırmakla tehdit etmişti! Yunan tacizine ikinci kez kafa tuttu!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 16:41

    Çanakkale'nin Gökçeada açıklarındaki Uluslararası karasularında avlanan balıkçı İlker Özdemir, tekrar Yunan'ın tacizine uğradı. Daha önce de teknesini batırmakla tehdit ettikleri Özdemir, "Bu ara ara bize yapılıyor, biz de onlara cevap vermekten bıkmayacağız. Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda" dedi.

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    Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek adası arasındaki Uluslararası karasularında avlanan balıkçı İlker Özdemir'in teknesine Yunan Sahil Güvenliği ikinci kez taciz etti.
    Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Yunan botu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi. Daha öncede Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek, Yunanlılara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Olayın uluslararası sularda yaşandığını belirten İlker Özdemir, "Bu ara ara bize yapılıyor, bu bölgelerde avlanıyoruz. Fakat bulunduğumuz yerler uluslararası sular biz bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Mavi vatan her şekilde, onlar taciz etmekten bıkmıyorlar. Bizde onlara cevap vermekten bıkmayacağız. Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda. Hep söylüyoruz, bunu bilin diye anlatıyoruz. Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular. Yine bertaraf ettik. Bu böyle sürecek anlaşılan" dedi.

    YUNAN SAHİL GÜVENLİK TÜRK BALIKÇILARIN TEKNESİNİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
    Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken, Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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