Teknoloji bağımlılığı yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/teknoloji-bagimliligi-yayalarin-can-guvenligini-tehlikeye-atiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi (EGEBAM) Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, teknoloji bağımlılığının yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Yüncü, "Kişinin gündelik hayatında teknoloji kullanımı, diğer aktivitelerinin önüne geçmeye başlıyorsa burada teknoloji bağımlılığından söz edebiliriz. Teknoloji bağımlılığına kapılan yayalar, trafikte dışardan gelen uyarılara kendini kapatmış oluyor" dedi.