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    Temassız AVM'ler nasıl olacak?

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 12:19

    Koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'ler kapatılmıştı. Bu süreçte başarılı bir yol izleyen Türkiye'de normalleşme adımları da atılmaya başladı. AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılması kararı alındı. Peki AVM’lerde hangi tedbirler alındı? AVM'lerde yeni dönem nasıl olacak? İşte detaylar...

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