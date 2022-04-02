Terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu! Türkiye sağlık çalışanı Büşra'yı konuşuyor

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, İstanbul Pendik'te gittiği terk edilmiş bebek vakasında yürekleri ısıtan bir davranışta bulundu. 14 aylık bir bebeği olan Büşra, bulunan kız bebeği alıp emzirdi.
İstanbul Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.
Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.