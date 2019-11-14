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Teröristlerin korkulu rüyası 'PÖH'! Polis Özel Harekat ile bir gün

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 14:20

Polis Özel Harekat (PÖH) eğitimleri ve tatbikatları nasıl yapılıyor? Teröristlerin korkulu rüyası özel harekat polisleri bir gününü nasıl geçiriyor? a haber, İstanbul Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde bir gün geçirerek 'PÖH' eğitimi ve tatbikatları nasıl yapılıyor gözlemledi. İşte teröristlerin korkulu rüyası 'Polis Özel Harekatı'nın bir günü...

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