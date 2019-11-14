Polis Özel Harekat (PÖH) eğitimleri ve tatbikatları nasıl yapılıyor? Teröristlerin korkulu rüyası özel harekat polisleri bir gününü nasıl geçiriyor? a haber, İstanbul Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde bir gün geçirerek 'PÖH' eğitimi ve tatbikatları nasıl yapılıyor gözlemledi. İşte teröristlerin korkulu rüyası 'Polis Özel Harekatı'nın bir günü...
Teröristlerin korkulu rüyası 'PÖH'! Polis Özel Harekat ile bir gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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