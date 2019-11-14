Teröristlerin korkulu rüyası 'PÖH'! Polis Özel Harekat ile bir gün

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/teroristlerin-korkulu-ruyasi-poh-polis-ozel-harekat-ile-bir-gun" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Polis Özel Harekat (PÖH) eğitimleri ve tatbikatları nasıl yapılıyor? Teröristlerin korkulu rüyası özel harekat polisleri bir gününü nasıl geçiriyor? a haber, İstanbul Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde bir gün geçirerek 'PÖH' eğitimi ve tatbikatları nasıl yapılıyor gözlemledi. İşte teröristlerin korkulu rüyası 'Polis Özel Harekatı'nın bir günü...