"Terörle mücadele" için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır

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Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında "32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 1010 kursiyer yemin etti. Komutanlığın öğretmen ile kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Ardından Türk bayrağı açan komandolar, katılımcılardan alkış aldı.