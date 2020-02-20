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Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 10:17

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü ters yönde seyretmek isteyince felaket kaçınılmaz oldu. Ters yönden seyreden araç ile kendi yolunda seyreden diğer aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen yolda, ekipler kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. kontrolündeki 20 NL 953 plakalı otomobil, Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden ilçe otogarına seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki 01 ETK 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü U.E., ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Araçta sıkışan sürücü, "Ayağım çok acıyor" diye yarım saat inledi.

Kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki M.G., O.Y., Z.G., F.İ., U.E. ve Savaş Sağır (36) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan U.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer ağır yaralı Savaş Sağır'ın kalbi hastanede 5 defa durdu. 4 defa kalbi yeniden çalıştırılan Savaş Sağır hayata döndürülemedi.
Otomobilden kutu kutu alkol çıktı

U.E. kontrolündeki 20 NL 953 plakalı otomobili inceleyen polis ekipleri araçta açılmamış vaziyette çok miktarda alkol kutusu buldu. Ayrıca yapılan test sonucunda U.E.'nin 0.88 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar ise uzun süredir yapımı devam eden yolun bir an önce bitirilmesini istediler.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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