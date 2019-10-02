Silivri açıklarında meydana gelen 5.8. büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedilmişti. Sarsıntı anında çalıştığı masanın altına giren Türk Hava Yolları personeli bir yolcuyu da korumaya almıştı. Depremden bir hafta sonra o yolcu ve personel buluştu. İşte o anlar...
THY personeli ve o yolcu buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.