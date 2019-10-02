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THY personeli ve o yolcu buluştu

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 12:14

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8. büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedilmişti. Sarsıntı anında çalıştığı masanın altına giren Türk Hava Yolları personeli bir yolcuyu da korumaya almıştı. Depremden bir hafta sonra o yolcu ve personel buluştu. İşte o anlar...

THY görevlisi hayat kurtardı
THY görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada

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