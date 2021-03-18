THY'den Çanakkale Zaferi'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/thyden-canakkale-zaferine-giden-yolu-acan-pilot-durusoy-ile-sehitler-anisina-kisa-film" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan özel video, 7 Mart 1915'te kritik keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot Mehmet Cemal Durusoy'a ithaf edildi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.