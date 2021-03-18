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    THY'den Çanakkale Zaferi'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 14:55

    Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan özel video, 7 Mart 1915'te kritik keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot Mehmet Cemal Durusoy'a ithaf edildi.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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