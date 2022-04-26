  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip

    THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip

    Giriş Tarihi: 26.04.2022, 16:28

    Türk Hava Yolları (THY), Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla klip hazırladı. Klipte, "İlk 1933'te yükselen bu marka, sayenizde gururla göklerde. Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

    İzmir’de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
    İzmir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
    İzmir’deki o binaya 51. kumar operasyonu!
    İzmir'deki o binaya 51. kumar operasyonu!
    Maskeler kalkacak mı?
    Maskeler kalkacak mı?
    Denizli’de bayram öncesi havadan denetim!
    Denizli'de bayram öncesi havadan denetim!
    Sosyal medyada küfürleşmenin sonu kötü bitti! Kavgada kan aktı
    Sosyal medyada küfürleşmenin sonu kötü bitti! Kavgada kan aktı
    Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yılı
    Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı
    Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Çanakkale'de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Afyonkarahisar’da olaylı gıda denetimi! Fırıncı tekme tokat daldı
    Afyonkarahisar'da olaylı gıda denetimi! Fırıncı tekme tokat daldı
    Bodrum’da yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
    Bodrum'da yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
    İzmir’de hırsızın akılalmaz oyunu! Tuvalete diye kalkıp, çaldı kaçtı
    İzmir'de hırsızın akılalmaz oyunu! Tuvalete diye kalkıp, çaldı kaçtı
    Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı
    Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı
    Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu
    Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu 21.4.2022 13:19:04
    Kütahya’da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    THY'nin Twitter hesabından, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü sebebiyle hazırlanan kliple birlikte paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, "Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz. 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

    42 saniyelik klipte eski pilot, eski uçak fotoğrafları ile İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve bugünün modern THY uçaklarından birinin önünde yeni kıyafetleriyle pilot ve hostes fotoğrafları kullanıldı.

    Klipte, "İlk 1933'te yükselen bu marka, sayenizde gururla göklerde. Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maske yasağı kalktı
    Başkan Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maske yasağı kalktı
    İzmir’de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
    İzmir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
    İzmir’deki o binaya 51. kumar operasyonu!
    İzmir'deki o binaya 51. kumar operasyonu!
    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!
    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Yurt dışına kaçacaklardı! İzmir Urla’da 89 kaçak göçmen yakalandı
    Yurt dışına kaçacaklardı! İzmir Urla'da 89 kaçak göçmen yakalandı