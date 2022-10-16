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    Yeniasır TV Yaşam Tire'de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar! -video

    Tire'de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar! -video

    Giriş Tarihi: 16.10.2022, 11:01

    İzmir'e bağlı Tire ilçesinin dağlık kesimlerinde kestane hasadına başlandı. Tireli üreticiler, sabahın erken saatlerinde kastane bahçelerine giderek yüksekliği 25- 30 metre arasında değişen ağaçlara komando misali tırmanıp tüm gün kestane silkeliyorlar. Aylar boyunca süren kuraklık ve ağaçlarda oluşan dal kanseri sebebiyle bu sene rekoltenin düşük olduğu belirtildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir Tire'nin dağlık kesimlerinde yetişen kestanede hasat dönemi başladı. Üreticiler, tıpkı komando gibi ağaçlara tırmanarak kestane silkimi yapıyor.
    Havaların serinlemesi ile birlikte Tireli üreticileri tatlı bir telaş sardı. Sabahın erken saatlerinde kestane bahçelerine ulaşan üreticiler, yüksekliği 25-30 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak ellerindeki sırıklarla kestane silkimi yapıyor. Önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler, gün boyu kestane silkiyor. Silkilen kestaneler yaklaşık 2 ay gömüye alınıyor, dış kabuğunun çürümesi bekleniyor. Ardından makinelerle kabuğu ayrılan kestaneler, pazarlarda tüketici ile buluşuyor. Aylardır yağmura hasret olan Ege Bölgesinde hüküm süren kuraklık nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olduğu belirtildi. Üreticiler, kestane ağaçlarında oluşan dal kanserinin de kestane verimini her yıl düşürdüğünü söyleyerek dal kanseri hastalığına çare bulunmadığı takdirde bölgede kestane kalmayacağını belirtti.

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