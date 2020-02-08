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Tire'de yaşlı çift yangında öldü

Giriş Tarihi: 08.02.2020, 15:02

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü. Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evi kontrol eden itfaiye ekipleri, yangından kaçamayan çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelme sonrası ölen çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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