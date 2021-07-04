İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi.
Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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