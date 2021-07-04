Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"

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İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi.