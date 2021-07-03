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    Yeniasır TV Yaşam 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Türkiye yolunda! İşte ilk görüntüler

    'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Türkiye yolunda! İşte ilk görüntüler

    Giriş Tarihi: 03.07.2021, 13:29

    Son dakika... Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle kandırıp milyonlarca liralık servetle yurt dışına kaçmıştı. Seneler sonra ortaya çıkan Mehmet Aydın çektiği bir video ile Türk yargısına teslim olacağını söyledi. Brezilya hükümeti, Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Aydın'ın haftasonu İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Özel ekip Aydın'ı almak için yola çıktı. İşte teslim alınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri...

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