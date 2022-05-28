  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Trafik magandası sosyal medyada paylaştı! Polis affetmedi

    Trafik magandası sosyal medyada paylaştı! Polis affetmedi

    Giriş Tarihi: 28.05.2022, 15:44

    Manisa Turgutlu'da motosikletiyle yolda ilerlerken trafiği tehlikeye atan hareketler yapan ve bu anları videoya kaydederek sosyal medyadan paylaşan bir sürücü gözaltına alındı.

    Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar
    İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı
    İzmir'de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı
    Manisa’da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı
    Manisa'da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı
    Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı
    Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı
    Uşak’ta fabrika yangını! Ekipleri alarma geçirdi
    Uşak'ta fabrika yangını! Ekipleri alarma geçirdi
    Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı
    Çanakkale'de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı
    İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’
    İzmirli şehit Hüseyin Cankaya'dan ağlatan vasiyet: 'Şehit düşersem...'
    İzmir’de her yaz aynı görüntü! Körfez, marul tarlasına dönüştü
    İzmir'de her yaz aynı görüntü! Körfez, marul tarlasına dönüştü
    Geçen yıl yangında küle dönmüştü! Manisa’da ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü
    Geçen yıl yangında küle dönmüştü! Manisa'da ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü
    İzmir’deki o kumarhaneye yine baskın düzenlendi! Daha öncede mühürlenmişti
    İzmir'deki o kumarhaneye yine baskın düzenlendi! Daha öncede mühürlenmişti
    KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı
    KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı
    İzmir’de yine aynı provokasyon! Cami hoparlöründen müzik yayını
    İzmir'de yine aynı provokasyon! Cami hoparlöründen müzik yayını
    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!
    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, motosikleti ile İzmir-Ankara karayolunda motosikletinin ön tekerini kaldırarak video çeken F.Ç., 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim' notuyla, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsü F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



    Ekiplerin çalışması sonrasında gözaltına alınan sürücü, trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak suçlarından yaklaşık 12 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar
    İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı
    İzmir'de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı
    Yalnız Kurt 19. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 19. bölüm fragmanı
    Destan 25. bölüm fragmanı
    Destan 25. bölüm fragmanı
    Manisa’da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı
    Manisa'da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı
    Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı
    Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı