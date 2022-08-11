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    Yeniasır TV Yaşam Trafik magandası "yok artık" dedirtti: Polis ceza üstüne ceza yazdı -video

    Trafik magandası "yok artık" dedirtti: Polis ceza üstüne ceza yazdı -video

    Giriş Tarihi: 11.08.2022, 15:52

    Aydın'a bağlı Kuşadası çevre yolundan çekilen görüntüler pes dedirtti. Seyir halindeki aracın tavanında bir yandan alkol içip bir yandan dans eden şahsa polis ekipleri kayıtsız kalmadı. Sürücü A.G.'ye ve şuursuz trafik magandası S.K.'ye cezai işlem uygulanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkıp alkol aldığı iddia edilen şahsa polis ekipleri ceza yağdırdı.

    Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın tavanına oturup alkol aldığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücü A.G.'ye ve seyir halindeki aracın tavanına çıkıp oyun oynayan S.K.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandı. Sürücüye ve otomobilin tavanına çıkıp oynayan şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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