 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Trafik uygulamasında durdurdu! Hayata bağladı! İşte polis memurundan hayati müdahale

Trafik uygulamasında durdurdu! Hayata bağladı! İşte polis memurundan hayati müdahale

Giriş Tarihi: 20.12.2019, 10:13

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı. Sürücüyü aracın yolcu koltuğuna alan ve direksiyona geçen polisin dakikalar içinde hastaya getirdiği banka memuru, bir kez kalbi durmasının ardından doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. İşte o anlar güvenlik kamerasında...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trafik uygulamasında durdurdu! Hayata bağladı! İşte polis memurundan hayati müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kıran-9 ve Kıran-10 başladı
Kıran-9 ve Kıran-10 başladı
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu
Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüs sonu oldu
Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüs sonu oldu
İzmir'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...
İzmir'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Ceren Özdemir'in katili cinayetten önce uyuşturucu içmiş
Ceren Özdemir'in katili cinayetten önce uyuşturucu içmiş
Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüs sonu oldu
Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüs sonu oldu
İzmir'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...
İzmir Çiğli'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Mersin'de çekilen temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı! O anlar cep telefonu kamerasında
Dehşete düşüren anlar! Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü
Dehşete düşüren anlar! Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü
Büyükada'da 81 at itlaf edildi
Büyükada'da 81 at itlaf edildi