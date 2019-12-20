Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı. Sürücüyü aracın yolcu koltuğuna alan ve direksiyona geçen polisin dakikalar içinde hastaya getirdiği banka memuru, bir kez kalbi durmasının ardından doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. İşte o anlar güvenlik kamerasında...
Trafik uygulamasında durdurdu! Hayata bağladı! İşte polis memurundan hayati müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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