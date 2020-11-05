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    Tsunamiye yakalanan köpeğin mücadelesi kamerada

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 11:29

    Son dakika... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunamide, sulara kapılan bir köpeğin masaya tutunarak verdiği yaşam mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide, bir köpek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki sulara kapıldı. Suda yüzen köpek, bir masaya tutunarak yaşam savaşı verdi. O anlar ise pansiyon işletmecisi İhsan Aydın tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sulara kapılan köpeğin masaya tutunup bir süre su üzerinde kaldıktan sonra karaya çıktığı anlar yer aldı.



    O anları cep telefonuna kaydeden Aydın, "Deprem olunca binalardan dışarı kaçtık. Ancak daha sonra depremin ardından tsunami olunca tekrar eve dönüp, üst kata çıktık. Tsunami nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu. Oluşan manzarayı cep telefonumla kaydederken bir köpeği gördüm. Suda yüzmeye çalışıyordu. Daha sonra bir masaya tutundu. Bir müddet su üzerinde kaldıktan sonra suyun azaldığı bölümden karaya çıktı" diye konuştu.

    DHA

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