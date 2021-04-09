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    Tükenmez kalem ile geçen 42 yıllık hayat hikayesi! Tükenmez kaleme adanmış bir hayat

    Giriş Tarihi: 09.04.2021, 18:24

    Tükenmez kaleme adanmış bir hayat. Denizli'de yaşayan seyyar satıcı Fahri Al, tam 42 yıldır sokaklarda tükenmez kalem satıyor... Evliya Çelebi gibi ülkenin her yerini gezen al, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmekte de kararlı...

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