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    Yeniasır TV Yaşam Tunç Soyer'den İzmir'in trafik sorunu için şaşırtan öneri

    Tunç Soyer'den İzmir'in trafik sorunu için şaşırtan öneri

    Giriş Tarihi: 16.06.2021, 08:37

    Yerel seçim öncesi 111 kavşakta düzenleme yapıp battı çıktılarla İzmir’in trafik sorununu çözeceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada kent içi trafik sıkışıklığının ancak trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması ile mümkün olabileceğini söyledi.

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