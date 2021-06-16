Yerel seçim öncesi 111 kavşakta düzenleme yapıp battı çıktılarla İzmir’in trafik sorununu çözeceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada kent içi trafik sıkışıklığının ancak trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması ile mümkün olabileceğini söyledi.
Tunç Soyer'den İzmir'in trafik sorunu için şaşırtan öneri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.