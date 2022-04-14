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    Yeniasır TV Yaşam Tur teknesine eşlik eden yunus turistlere unutulmaz anlar yaşattı

    Tur teknesine eşlik eden yunus turistlere unutulmaz anlar yaşattı

    Giriş Tarihi: 14.04.2022, 16:26

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

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    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Ölüdeniz açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye bir yunus yaklaştı. Tekneye bir süre eşlik eden yunusun hareketleri turistler tarafında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yunus, birkaç dakika sonra mavi sularda gözden kayboldu. Görüntülerde, yunusun teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.

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