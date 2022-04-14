Tur teknesine eşlik eden yunus turistlere unutulmaz anlar yaşattı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.