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    Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı

    Giriş Tarihi: 17.04.2020, 19:15

    Antalya’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, ‘Corona, go home’ diye uyardı.

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