Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turistlerin-yasak-oncesi-deniz-keyfine-polisten-go-home-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Antalya’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, ‘Corona, go home’ diye uyardı.