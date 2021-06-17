Pandemi etkisiyle özellikle Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi tatil bölgeleri en çok tercih edilen bölgeler arasında yerini aldı. Ancak turizm bölgelerindeki ev sahipleri adeta seyahat acentası gibi çalışarak evlerini günübirlik olarak kiralıyor. Bölge sakinleri ve emlakçılar ise durumdan oldukça şikayetçi.
Turizm bölgelerinde günübirlik evlere yoğun talep haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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