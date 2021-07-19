Turizm bölgelerinde kiralık araç sıkıntısı! Bayram tatilinde talep patlaması yaşanıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turizm-bolgelerinde-kiralik-arac-sikintisi-bayram-tatilinde-talep-patlamasi-yasaniyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Ege'ye büyük göç başladı. Büyükşehirlerden milyonlarca kişi tatil için Ege sahillerini seçti. Birçok şehrin girişinde uzun kuyruklar oluştu. Tatil ile birlikte araç kiralama şirketlerine olan ilgi de arttı, araç kiralama talebinde patlama yaşandı. Araç kiralama satış temsilcisi Serhat Fazla, "İnanılmaz bir tarihi yoğunluk var. Yüzde 125'in üstünde bir kapasite yoğunluğu var Türkiye genelinde." ifadelerini kullandı. Yoğunluğun Eylül ayı sonuna kadar yüksek olması bekleniyor. Artan talep fiyatlara da yansıdı. Fazla, "En düşük manuel dizel aracın kira bedeli 250 TL'den başlıyor, 500-600 TL'ye kadar çıkabiliyor. En düşük teminat 750 TL'den başlıyor." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...