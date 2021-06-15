Turizm cenneti Çeşme'de çöp rezaleti! Belediye bunları görmüyor mu?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turizm-cenneti-cesmede-cop-rezaleti-belediye-bunlari-gormuyor-mu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'ye bağlı Alaçatı'da çöp rezaleti yaşanıyor. Türkiye'nin en güzel noktalarından birinde utanç görüntüleri. Çöp döküm alanı olmayan, yeşilliklerin içindeki bir bölge adeta çöp biriktirme alanına dönmüş durumda. İnşaat atıkları her yere yayılmış ve sağlığa sorun oluşturuyor. Belediye araçlarının da arada gelip atıkları bıraktığı yerdeki bu duruma, belediye yetkililerinin sessiz kalması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Yetkililerin görevlerini yerlerine getirmediğini belirten Elçi, "Çeşme Belediyesi'nin koyduğu "sadece bahçe atığı atılabilir" tabelasının altı bile çöplüğe dönüşmüş durumda. Burası belediye yetkilerinin önlem almaması üzerine bahçe atığı noktası değil çöp alanı haline gelmiş." şeklinde konuştu.