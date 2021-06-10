Turizm cenneti Çeşme'de çöp sorunu

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Turizmin gözbebeği Çeşme'de yaşanan çöp sorunu vatandaşı isyan ettirdi. Çeşme'de sit alanı olan bölge, Çeşme Belediyesi tarafından çöplük olarak kullanılıyor. Bölge moloz ve çöplerin dökülme alanı haline gelirken belediyeye yapılan şikayetlere de geri dnüş alınamıyor. A Haber'den Sefer Ayçe detayları aktardı.