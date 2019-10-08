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Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 08.10.2019, 16:03

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışta otelleri su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi, yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk son anda kurtarıldı. Ekiplerin teyakkuza geçtiği ilçede hayat felç oldu.

Bodrum'da gece saatlerinde beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Gecekondulardan birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı. Yaşadıkları korku dolu anları basın mensuplarına anlatan Melisan'nın annesi Sözen Şen şunları söyledi "Ben yemek hazırladım için farkına varmadım. Çocuk karnım acıktı dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım dışarı çıktık" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu! Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

TRAFİK FELÇ OLDU

İlçede sabaha karşı yağan yağış, bir süre ara verdikten sonra öğleye doğru yeniden başladı. Şiddetli şekilde yağan yağmur, yine cadde ve sokaklar göle döndü. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasında mazgalların çöplerle tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. 2 aracın su birikintisinde arıza yapması sonucu trafik durdu. Polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası trafik normale döndürüldü.
Bodrum merkezdeki cadde ve sokakların dereye dönmesi sonucu araçlar güçlükle ilerleyebildi. Belediye Meydanı'na gelen sel suları da trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

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5 YILDIZLI OTEL SULAR ALTINDA KALDI
Torba Kaynar mevkiindeki 5 yıldızlı bir oteli ise dere vurdu. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Otel personeli suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler ise başka otellere tahliye edildiği öğrenildi. 5 yıldızlı otel ise sular altında kaldı.
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TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Sağanak yağışa sokakta yakalanan İngiliz turistler ise korku dolu anlar yaşadı. Suların yükseldiğini ve aracın sürüklendiğini gören İngiliz Lina Martin ile Lesie Atkinson suların biranda yükseldiğini söyleyerek "biz otelden dışarı çıkmıştık. Bir anda yağmur bastırdı sular yükseldi ve araç sürüklenmeye başladı" dedi
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Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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