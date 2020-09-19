Turizm sezonu ne zaman bitecek?

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Turizm sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle geç başladı. Ancak salgına rağmen, turizm beldelerinde rezervasyon hareketliliği devam ediyor. Turizmciler bu sene sezonun kasım, aralık ayına kadar uzamasını bekliyor. Sezon alınan tedbirler nedeniyle uzayacak. Turizimci Orhan Belge, A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye sezona dair bilgi verdi. İşte ayrıntılar...