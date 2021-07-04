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    Turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

    Giriş Tarihi: 04.07.2021, 10:07

    Yaz mevsiminin gelmesi ve koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte turizm sezonunda da hareketlilik artarak devam ediyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması ile birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 90'ları buldu. Sektör temsilcileri bayramda tatil yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini aksi halde özellikle Ege ve Çeşme'de yer bulamayacakları uyarısında bulundu.

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