Turizmde İngiliz turist heyecanı

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İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı.Bunun ardından turizmcilerin yüzü gülmeye başladı. 22 Eylül'den itibaren 200 bin İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Türkiye Seyahat Acentaları Başkanı Kıvanç Meriç aktardı.

İzmir'de sıcak bir hava var. Sezon devam ediyor. Hem Ege kıyılarında hem de Akdeniz kıyılarında. İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı ve bununla birlikte 22 Eylül'den itibaren de 200 bin turist ve daha da fazlası bekleniyor. Son durumu Türsab Başkanı Kıvanç Meriç açıkladı:

"Sonunda mutlu haberi aldık. Her ne kadar haksızlığa uğrasak bile önümüzde 45 günlük bir süreç var. İngiltere'den de 200 bin turist bekleniyor. Ama burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor; İngiltere pazarı bizim için çok önemli bir pazar. İki buçuk milyon turistin olduğu bir kaynak pazar orası.Biz bu seneyi kaybettik. Geçen sene pandemi sürecinde 800 bin turist gönderen bir pazarımızdı. Önümüzde 45 gün var. Bu 45 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Özellikle Ege Sahilleri'nde göreceğiz turistleri. Kış döneminde de turistleri ülkemizde ağırlayacağımızı görebiliyoruz.Özellikle Antalya bölgesinde bu süreç devam edecek gözüküyor. Ekim'in sonu en fazla Kasım'ın ortasına kadar götürebileceğimiz bir sezonumuz olur. Sezon uzayacak. Bu bizi umutlandırıyor. Önümüzdeki yıllar için de güzel bir haber bu. İngiltere'den sonra Güney Amerika pazarı olsun, Çin'de buna dahil olduktan sonra eski günlerimize kavuşacağız.Ciddi bir yoğunluk var şu an. Psikolojik süreci devam ettirmeli ve daha fazla çalışmalıyız."