<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turizmde-rekor-beklentisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Haziran ayının gelmesi ve kademeli normalleşme ile birlikte tatil rezervasyonları da artmaya başladı. Turizmde sektör temsilcileri herhangi bir kısıtlama olmaması halinde yüzyılın en iyi sezonunun yaşanacağını düşünüyor. Özellikle İzmir'in Çeşme ilçesi yerli turistin en çok tercih ettiği alanların başında geliyor. Peki bu yaz turizmde sezon nasıl olacak? Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.