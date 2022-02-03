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    Yeniasır TV Yaşam Türk balıkçılar Yunan tehdidine boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler

    Türk balıkçılar Yunan tehdidine boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler

    Giriş Tarihi: 03.02.2022, 15:50

    Çanakkale'de Gökçeada ile Semendirek adası arasındaki Uluslararası karasularında olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti. Uluslararası sular olmasına rağmen "Yunan denizindesin, tekneyi batırırız" diyerek dakikalarca süren Yunan tacizine aldırış etmeyen Türk balıkçının kahramanca mücadelesi kameralara anbean yansıdı.

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