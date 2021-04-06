  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

    Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 10:47

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli uçuş ekiplerinin aşılanma işlemleri başladı.

    THY, koronavirüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını Sağlık Bakanlığına bildirdi. Planlama sonrası uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı. Aşı olan personel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM ) yayımladığı genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanın da aşılanması için isimleri sisteme girilmesi için Bakanlığa gönderildi.

    EKİPLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid 19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle
    İzmir'de barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga
    İzmir'de barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga
    İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası
    İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası
    Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle
    Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
    Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
    Manisa'da şoke eden görüntü! İddialar mezar açtırdı
    Manisa'da şoke eden görüntü! İddialar mezar açtırdı
    İzmir'de barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga
    İzmir'de barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga
    Manisa'da şoke eden görüntü! İddialar mezar açtırdı
    Manisa'da şoke eden görüntü! İddialar mezar açtırdı
    Kan stokları azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi seferberlik başlattı
    Kan stokları azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi seferberlik başlattı
    İzmir'de adliyeden olaylı kaçış! Yardımcı olan 2 kişiye gözaltı
    İzmir'de adliyeden olaylı kaçış! Yardımcı olan 2 kişiye gözaltı
    Kumar oynarken basılan kadın ikinci kattan atlayıp yaralandı
    Kumar oynarken basılan kadın ikinci kattan atlayıp yaralandı
    Çok yüksek riskli iller arasındaki ilde korona baskını
    Çok yüksek riskli iller arasındaki İzmir'de koronavirüs baskını