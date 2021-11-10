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    Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın iddialarını video ile yalanladı

    Giriş Tarihi: 10.11.2021, 12:27

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddialarını, yayınladığı görüntülerle yalanladı.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Yunanistan. Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin"

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