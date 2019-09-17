 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri şovu! İşte nefeslerin kesildiği o anlar...

Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri şovu! İşte nefeslerin kesildiği o anlar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019, 16:40

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızlarının uçuşlarını vatandaşlar ilgiyle izledi. Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı. Türk Yıldızları öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalanarak uçuş gerçekleştirmişti. İşte o anlar...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri şovu! İşte nefeslerin kesildiği o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Manisa'da çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı
Manisa'da çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı
Muğla'da direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca çarptı! İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi
Muğla'da direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca çarptı! İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi
TEKNOFEST'19 kapılarını ziyaretçilere açtı
TEKNOFEST'19 kapılarını ziyaretçilere açtı
İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın
İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın
Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi
Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması
Manisa'da çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı
Manisa'da çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı
Muğla'da direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca çarptı! İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi
Muğla'da direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca çarptı! İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi
İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın
İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın
Gediz Nehri’ndeki ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler
Gediz Nehri’ndeki ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı
Kızlarını isteyen Ukraynalı Krychun'un yardım çağrısı