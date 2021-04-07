Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turk-yildizlarinin-ucaginin-dustugu-anlar-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu ikinci şehidini verdi. 2012 yılında şehit olan pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in ardından pilot Burak Gençcelep'te akrobasi uçağının düşmesi sonucu şehit oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.