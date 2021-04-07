Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu ikinci şehidini verdi. 2012 yılında şehit olan pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in ardından pilot Burak Gençcelep'te akrobasi uçağının düşmesi sonucu şehit oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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