 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Türkiye genelinde hava durumu

Türkiye genelinde hava durumu

Giriş Tarihi: 06.10.2019, 14:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye genelinde hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı mı? Son durum ne?
Fırat'ın doğusuna "Barış Pınarı Harekatı" başladı mı? Son durum ne?
Sahibinden satılık adalar! İşte detayları...
Sahibinden satılık adalar! İşte detayları...
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk bölüm izle!
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk bölüm izle!
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Kim Milyoner Olmak İster 835. son bölüm tek parça izle!
Kim Milyoner Olmak İster 835. son bölüm tek parça izle!
Başkan Erdoğan'dan Yeniden yollara düşme vakti paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Yeniden yollara düşme vakti" paylaşımı
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf
İzmir Konak'ta ortalık savaş alanına döndü! Faciadan dönüldü
İzmir Konak'ta ortalık savaş alanına döndü! Faciadan dönüldü
Saç Çıkartan Mavi Su Uyarısı
Saç çıkartan mavi su uyarısı
Ucuz tavuk dönere dikkat!
Ucuz tavuk dönere dikkat!